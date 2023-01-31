جو صادر يكشف أحداثاً مشوّقة عن مسلسل "أسماء من الماضي" (فيديو)

جو صادر يكشف أحداثاً مشوّقة عن مسلسل "أسماء من الماضي" (فيديو)

يتابع مشاهدو الـLBCI أحداث مسلسل "أسماء من الماضي" المشوّقة، وقد حلّ الممثل جو صادر ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا للحديث عن العمل الدرامي.

وقد كشف الممثل جو صادر أنّه اقترح أن يكون اسم الشخصية الّتي يجسّدها ضمن أحداث العمل على اسمه، كما أعلن أن شخصيّة "جو" لن تبقى في حالة انكسار.

فماذا كشف جو صادر عنأحداث مسلسل "أسماء من الماضي" المُقبلة؟ الإجابة في هذا الفيديو: