موقف غريب... كاتي بيري تُقدم جائزة لزوجة خطيبها أورلاندو بلوم السابقة (صور)

أثبتت النجمتان كاتي بيري وميراندا كير أن "الزوجات السابقات والزوجات الجديدات" يمكن أن يصبحْنَ أصدقاء في حفل G’Day USA Arts Gala السنوي بنسخته العشرين في لوس أنجلوس.

أثبتت النجمتان كاتي بيري وميراندا كير أن "الزوجات السابقات والزوجات الجديدات" يمكن أن يصبحْنَ أصدقاء، وذلك بعدما شوهدتا معاً على السجادة الحمراء في حفل G’Day USA Arts Gala السنوي بنسخته العشرين في لوس أنجلوس.

وأذهلت المغنية العالمية كاتي بيري، 38 عاما، المخطوبة لزوج عارضة الأزياء السابق، أورلاندو بلوم، الحاضرين بإطلالتها الّتي تضمنت فستاناً من قطعتين باللّون الذهبي للعلامة التجارية الأسترالية Zimmerman ليل السبت.

أما بدورها، فقد حصلت عارضة الأزياء الشهيرة ميراندا كير، 39 عاما، على جائزة "التميز في الفنون"، الّتي تمّ تقديمها من قبل خطيبة زوجها السابق، كاتي بيري.

وقالت بيري: "قد يكون البعض منكم محتارًا بشأن سبب تقديمي لميراندا. ونعم، هذا صحيح، ترغب معظم وسائل الإعلام في رؤيتنا نصارع الطين، لكننا هنا لنقود بالحب لأن ميراندا هي الحب. وكما يعلم الكثير منكم، يأتي الحب في العديد من المواقف العائلية".

ويُذكر أن النجمين أورلاندو بلوم وكاتي بيري لديهما ابنة تُدعى "دوف" وتبلغ من العمر عامين.