لبنانيّة تبدع في The Voice كندا... كريستا ماريا أبو عقل تسجّل سابقة في تاريخ البرنامج (فيديو)

لبنانيّة تبدع في The Voice كندا... كريستا ماريا أبو عقل تسجّل سابقة في تاريخ البرنامج (فيديو)

سجّلت الشابة اللبنانيّة كريستا ماريا أبو عقل سابقة في تاريخ برامج الهواة في كندا بغنائها بالعربيّة أغنية "لبيروت"، وذلك خلال مرورها الأوّل ضمن برنامج The Voice بنسخته الكنديّة.

واختارت كريستا ماريا أبو عقل الإنضمام الى فريق "كورنييه" الّذي أشاد بموهبتها المُلفتة.