مؤلّف "باب الحارة" يردّ على ياسر العظمة: "وصفني بالغبي وكلامه مردود عليه"

مؤلّف "باب الحارة" يردّ على ياسر العظمة: "وصفني بالغبي وكلامه مردود عليه"

في أوّل ردّ رسمي له على الإنتقادات الّتي وجّهها الممثل السوري ياسر العظمة للمسلسل، صرّح مؤلّف مسلسل "باب الحارة" مروان قاووق لبرنامج ET بالعربي "لا شك أن الأستاذ ياسر فنان كبير ولكن ينقصه الكثير من الموروث الشعبي الشامي، لو كان لديه هذا الموروث لما تكلم عن الإساءة لمسلسل باب الحارة وعن حكايات باب الحارة".

وتابع مروان قاووق "هو هلق عم يساوي ترند للمنصة تبعه، انا بعتذر يعني أنا عم بحكي بانفعال لكن من غيرتي على الدراما السورية مو غيرتي عليه، لأ.. غيرتي على كتّاب السيناريو كلهم أهانهم بما فيهم أنا أهانني، وصفني كتير قال مغرض وغبي. هاد الكلام مردود عليك إنت يا أستاذ ياسر".