هل يخوض عاصي الحلاني تجربة التمثيل بمسلسل جديد؟

هل يخوض عاصي الحلاني تجربة التمثيل بمسلسل جديد؟

سُئل النجم اللبناني عاصي الحلاني "لك تجربة تمثيلية واحدة وهي مسلسل العرّاب، لماذا لم تكررها رغم النجاح الذي حققه المسلسل؟"، فهل سيخوض فارس الغناء العربي تجربة التمثيل بمسلسل جديد؟

في التفاصيل، أجاب الفنان عاصي الحلاني على هذا السؤال في حوارٍ لصالح مجلة "سيدتي"، فقال "لم أبتعد عن التمثيل، ولكن تجربتي الثانية مرهونة بالورق والعمل الجيد".