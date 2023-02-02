جولة غنائية لبيونسيه في أوروبا وأميركا الشمالية بين أيار وأيلول

جولة غنائية لبيونسيه في أوروبا وأميركا الشمالية بين أيار وأيلول

أعلنت النجمة الأميركية بيونسيه امس الأربعاء عن جولة غنائية مرتقبة لها في أوروبا وأميركا الشمالية بين أيار وأيلول ترمي إلى الترويج لألبومها "رينيسانس"، وذلك قبل أيام على حفلة توزيع جوائز "غرامي" الموسيقية التي حظيت فيها المغنية بالعدد الأكبر من الترشيحات.



وتتضمّن جولة بيونسيه حفلات في مختلف أنحاء أوروبا بين 10 أيار حتى 27 حزيران، ثم في الولايات المتحدة وكندا بين 8 تموز و27 أيلول. وأشار بيان للغنية إلى أنّ هذه الحفلات "تشكل أول جولة غنائية منفردة لها تحييها منذ أكثر من ست سنوات".



ورأت مجلة "فرايتي" المتخصصة أنّ إعلان بيونسيه عن جولتها المرتقبة قبل أربعة أيام من الدورة الخامسة والستين لتوزيع جوائز "غرامي الموسيقية الأحد في لوس أنجليس، لم يكن صدفة.



وأفادت المجلة باحتمال أن تقدّم بيونسيه عرضاً خلال حفلة "غرامي" وقد يرافقها زوجها مغني الراب ورجل الأعمال جاي زي.



ونالت بيونسيه تسع ترشيحات في المكافآت الموازية بأهميتها موسيقياً لجوائز الأوسكار، مما ادخلها في منافسة شديدة مع مغنية البوب البريطانية آديل التي حظيت بسبع ترشيحات.



واعتُبر "رينيسانس"، وهو الألبوم المنفرد السابع للنجمة البالغة 41 عاماً والمولودة في هيوستن، الحدث الموسيقي العالمي لصيف 2022.



ولفت بيان بيونسيه إلى أنّ جمعيتها الخيرية "بيغود" ستدعم المشاريع الصغيرة وصناديق المنح المدرسية ومبادرات المجتمعات المحلية في المدن التي ستزورها ضمن جولتها.



وفي أميركا الشمالية، سيبدأ بيع تذاكر حفلات بيونسيه في السادس من شباط/فبراير عبر موقع "تيكتماستر".

