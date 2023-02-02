نجم "باب الحارة" هاني شاهين يعاني من الفقر: "عايشين عالزيت والزعتر وجزائي أموت شحاد"

نجم "باب الحارة" هاني شاهين يعاني من الفقر: "عايشين عالزيت والزعتر وجزائي أموت شحاد"

فجّر الممثل السوري هاني شاهين، نجم مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة"، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف أنه يعاني من الفقر في مقابلة مع الإعلامي عطية عوض ضمن برنامج "انسان".

" 20 يوماً والله العظيم، عايشين أنا ومرتي على الزعتر والزيت، والفواكه ما بعرفها من سنة"، إنّه تصريح هاني شاهين الّذي اثار بلبلة واسعة عبر منصّات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية.

وتابع هاني شاهين قائلاً: "عم أتدين ووصلت لدرجة ما عاد أقدر لأنه كثرت الديون وبعت سيارتي، وهذا جزائي أن كل شيء قدمته ببلاش، وجزائي بآخر عمري أموت شحاد".