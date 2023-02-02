بعدما اتهمته بتصويرها عارية... سعد الصغير يردّ على الراقصة شمس: "فين الصور؟"

بعدما اتهمته بتصويرها عارية... سعد الصغير يردّ على الراقصة شمس: "فين الصور؟"

بعدما اتهمته بتصويرها عارية أثناء نومها، ردّ الفنان المصري سعد الصغير على طليقته الراقصة شمس مُتسائلاً "فين الصور؟ وما نزلتش على السوشيال ميديا ليه؟".

وأردف سعد الصغير قائلاً "شمس بتطلّع شكلي وحش قدّام الناس، ومع ذلك أنا مش هفتري عليها. وهي بتنسى تقول انها جالها فيلا وسيارة وانّي ببعت لها فلوس".