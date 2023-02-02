من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟

آنيا علناً انا مش بحاجة لمين يدافع عني متلي مثل كل الناس على التواصل الاجتماعي ناس بتدعم وناس بتحارب التركيز لازم يكون على الايجابية بين المحبين ببعضهن غير انو ما فيكي تربي حداً
لان كل ما حركشتي بالمجرور بتشمي ريحة بشعة !!! وصلت الفكرة ؟ https://t.co/FFYyNeSE7q
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 1, 2023
آنيا علناً انا مش بحاجة لمين يدافع عني متلي مثل كل الناس على التواصل الاجتماعي ناس بتدعم وناس بتحارب التركيز لازم يكون على الايجابية بين المحبين ببعضهن غير انو ما فيكي تربي حداً
لان كل ما حركشتي بالمجرور بتشمي ريحة بشعة !!! وصلت الفكرة ؟ https://t.co/FFYyNeSE7q