من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟

من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟

دعت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور محبّيها الى تجاهل الإنتقادات الّتي تطالها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ودوّنت الممثلة سيرين عبد النور في تغريدةٍ "انا مش بحاجة لمين يدافع عنّي. مثلي مثل كلّ الناس على التواصل الاجتماعي، ناس بتدعم وناس بتحارب. التركيز لازم يكون على الإيجابيّة بين المحبين ببعضهن غير انو ما فيكي تربّي حدا".

وتابعت سيرين عبد النور بالقول "كلّ ما حركشتي بالمجرور بتشمّي ريحة بشعة! وصلت الفكرة؟".