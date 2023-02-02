الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جوائز "الأوسكار الإسبانية" تكرّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش

فنّ
2023-02-02 | 07:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جوائز &quot;الأوسكار الإسبانية&quot; تكرّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
جوائز "الأوسكار الإسبانية" تكرّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش

جوائز "الأوسكار الإسبانية" تكرّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش

تُكرَّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش في 11 شباط الجاري خلال جوائز "غويا"، أو الأوسكار الإسبانية، إذ ستنال مكافأة تقديراً لـ"مسارها الاستثنائي"، على ما أعلنت أكاديمية السينما الإسبانية.

وتنال الممثلة البالغة 58 عاما والحائزة جائزة أوسكار سنة 1996 عن "ذي إنغلش بايشنت" لأنطوني مينغيلا، جائزة "غويا دولية" خلال الحفلة التي تستضيفها مدينة إشبيلية في جنوب البلاد.

هذه الجائزة استُحدثت منذ عامين وسُلمت سنة 2022 للممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

الجدير بالذكر أن مسيرة جوليات بينوش الممتدة على 40 عاماً، مليئة بأفلام عدة بينها "ذي أنبيرابل لايتنس أوف بيينغ" و"ذي إنغلش بايشنت" الذي نالت عنه أوسكار في فئة أفضل ممثلة في دور ثانوي.

وقد تعاونت بينوش مع سينمائيين كبار بينهم جان لوك غودار وليوس كاراكس ولوي مال، إضافة إلى البولندي كريستوف كيشلوفسكي والأميركي أبيل فيرار والسويسري لاسي هالستروم والبريطاني جون بورمان والنمسوي مايكل هانيكه.

ويزخر رصيد الممثلة الفرنسية بالجوائز، بينها سيزار الفرنسية وبافتا البريطانية مروراً بجائزة أفضل أداء في مهرجانات عدة أبرزها كان وبرلين والبندقية.

آخر الأخبار

فنّ

جوائز

الأوسكار الإسبانية

ممثلة فرنسية

جوليات بينوش

LBCI التالي
موسيقى ألعاب الفيديو تحظى أخيراً بتقدير جوائز "غرامي" العريقة
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:40

موسيقى ألعاب الفيديو تحظى أخيراً بتقدير جوائز "غرامي" العريقة

LBCI
فنّ
2023-01-30

بعد اختيار فاجأ هوليوود... أكاديمية الأوسكار تُراجع إجراءات حملات المرشحين للجوائز

LBCI
فنّ
2023-01-25

الإعلان عن الأسماء المرشحة لنيل جوائز الأوسكار 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-21

الرياض تجمع نخبة من ألمع النجوم في حفل جوائز Joy Awards بنسخته الثالثة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:40

موسيقى ألعاب الفيديو تحظى أخيراً بتقدير جوائز "غرامي" العريقة

LBCI
فنّ
06:04

الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"

LBCI
فنّ
05:37

من وصفت سيرين عبد النور بـ "المجرور" على تويتر؟

LBCI
فنّ
05:35

بعدما اتهمته بتصويرها عارية... سعد الصغير يردّ على الراقصة شمس: "فين الصور؟"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:58

وزير العمل في جمعية الصناعيين... وبحث بشأن حماية العمالة اللبنانية والمعاش التقاعدي وتحسين تقديمات الضمان

LBCI
صحف اليوم
00:02

معوض إلى سحب ترشيحه؟ (الأخبار)

LBCI
منوعات
2023-02-01

نجت في اللحظة الأخيرة... صخرة ضخمة تخترق جدار منزل سيّدة وتكاد تسحقها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

قراءة في السعر الرسمي لدولار الـ١٥ ألف ليرة...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:47

وزير الخارجية السعودي في بغداد

LBCI
أخبار لبنان
07:08

اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.. هذا ما بحثته

LBCI
أخبار لبنان
07:01

مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار

LBCI
أخبار لبنان
06:51

مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:43

وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
06:24

الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي

LBCI
أخبار لبنان
05:41

نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
04:00

كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني

LBCI
أخبار لبنان
01:09

بو صعب: المسؤولون في البنك الدولي ابلغونا ان قرض تمويل إستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمد حالياً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
02:12

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
09:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
06:04

الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"

LBCI
أخبار سياسية
03:53

كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع

LBCI
حال الطقس
03:04

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..

LBCI
صحف اليوم
00:09

زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم

LBCI
أخبار سياسية
10:10

معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة