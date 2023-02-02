جوائز "الأوسكار الإسبانية" تكرّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش

جوائز "الأوسكار الإسبانية" تكرّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش



تُكرَّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش في 11 شباط الجاري خلال جوائز "غويا"، أو الأوسكار الإسبانية، إذ ستنال مكافأة تقديراً لـ"مسارها الاستثنائي"، على ما أعلنت أكاديمية السينما الإسبانية.



وتنال الممثلة البالغة 58 عاما والحائزة جائزة أوسكار سنة 1996 عن "ذي إنغلش بايشنت" لأنطوني مينغيلا، جائزة "غويا دولية" خلال الحفلة التي تستضيفها مدينة إشبيلية في جنوب البلاد.



هذه الجائزة استُحدثت منذ عامين وسُلمت سنة 2022 للممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.



الجدير بالذكر أن مسيرة جوليات بينوش الممتدة على 40 عاماً، مليئة بأفلام عدة بينها "ذي أنبيرابل لايتنس أوف بيينغ" و"ذي إنغلش بايشنت" الذي نالت عنه أوسكار في فئة أفضل ممثلة في دور ثانوي.



وقد تعاونت بينوش مع سينمائيين كبار بينهم جان لوك غودار وليوس كاراكس ولوي مال، إضافة إلى البولندي كريستوف كيشلوفسكي والأميركي أبيل فيرار والسويسري لاسي هالستروم والبريطاني جون بورمان والنمسوي مايكل هانيكه.



ويزخر رصيد الممثلة الفرنسية بالجوائز، بينها سيزار الفرنسية وبافتا البريطانية مروراً بجائزة أفضل أداء في مهرجانات عدة أبرزها كان وبرلين والبندقية.