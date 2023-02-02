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موسيقى ألعاب الفيديو تحظى أخيراً بتقدير جوائز "غرامي" العريقة
فنّ
2023-02-02 | 07:40
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موسيقى ألعاب الفيديو تحظى أخيراً بتقدير جوائز "غرامي" العريقة
موسيقى ألعاب الفيديو تحظى أخيراً بتقدير جوائز "غرامي" العريقة
تمنح الأكاديمية الوطنية لفنون التسجيل وعلومه القائمة على جوائز "غرامي"، للمرة الأولى، جائزة لأفضل موسيقى خاصة بلعبة فيديو ضمن حفلة توزيع المكافآت الموسيقية المرتقبة الأحد.
ولطالما كانت الموسيقى عنصراً جاذباً في ألعاب الفيديو، على غرار تلك الخاصة بلعبتي "زيلدا" و"سوبر ماريو".
وتمثل خطوة الأكاديمية اعترافاً متأخراً من الجوائز الموازية بأهميتها موسيقياً لجوائز الأوسكار في السينما، بقيمة ألعاب الفيديو في الثقافة الشعبية.
أما الأعمال المرشحة في هذه الفئة فهي موسيقى كل من "أليينز: فايرتيم إيليت" للمؤلف الأميركي أوستن وينتوري، و"أساسينز كريد فالهالا: داون أوف راغناروك" للمؤلفة الأميركية ستيفاني إيكونومو، و"كول أوف ديوتي: فانغارد" للموسيقي الأميركي بير ماكريري و"غارديانز اوف ذي غالاكسي" للبريطاني ريتشارد جاك و"اولد وورد" للمؤلف الأميركي كريستوفر تين.
وتمثل هذه الجائزة للموسيقيين فرصة للاستفادة من مجال ألعاب الفيديو العالمي الذي بلغت إيراداته بحسب "غلوبل غايمز ماركت"، 200 مليار دولار خلال عام 2022 .
وأظهر استطلاع أجرته شركة "ديلويت" في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والبرازيل، أن ألعاب الفيديو هي مصدر الترفيه الأول للجيل المولود بين عامي 1995 و2010.
واعتبرت المؤلفة الموسيقية ستيفاني إيكونومو التي أنجزت موسيقى لعبة "أساسينز كريد" أنّ الموسيقى تُعدّ عنصراً مهماً في "تجربة الألعاب الغامرة".
وأوضحت إيكونومو لوكالة فرانس برس أنّ الفئة الجديدة في جوائز "غرامي" تمثل "خطوة مهمة لكي يدرك الناس أخيراً أن ألعاب الفيديو تشكل قطاعاً رائجاً منذ زمن"، مشيرة إلى أنّ "تأليف موسيقى للعبة يشكل أسلوباً جديداً لاختبار الموسيقى والاستماع إليها".
الجدير بالذكر أن الرابط بين الموسيقى وألعاب الفيديو يعتبر وثيقاً جداً لدرجة أنّ مغني الجاز الاميركي جون باتيست الذي حصد خمس جوائز غرامي عام 2022، أشار في حديث إلى صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018، إلى أنّ ألعاب الفيديو ألهمته منذ الطفولة لـ"ابتكار مقاطع موسيقية لا تفارق الأذهان ويرغب الجمهور في الاستماع إليها دائماً".
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