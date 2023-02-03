ماجدة الرومي تخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة

ماجدة الرومي تخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة

تواجدت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، ويعود السبب إلى خضوعها لعمليّة استئصال المرارة، وتكلّلت العمليّة بالنجاح.

وتتواجد السيدة ماجدة الرومي راهناً في منزلها حيث تقضي فترة من الراحة، قبل أن تستأنف نشاطاتها الفنيّة في المرحلة المُقبلة.