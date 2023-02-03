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حلمي بكر في العناية المركزة... تدهورت حالته الصحيّة مجدداً!
فنّ
2023-02-03 | 05:26
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حلمي بكر في العناية المركزة... تدهورت حالته الصحيّة مجدداً!
حلمي بكر في العناية المركزة... تدهورت حالته الصحيّة مجدداً!
قبل أسبوع، دخل الموسيقار المصري حلمي بكر المستشفى بسبب أزمةٍ صحيّة حتّمت نقله الى العناية المركّزة.
وبعدما اطمأن محبّو حلمي بكر بأن صحّته قد شهدت تحسّناً وغادر العناية الفائقة، انتكست حالته الصحيّة مجدداً وأُدخل إلى العناية يوم أمس الخميس، فما هي تطوّرات حالته الصحيّة؟
في التفاصيل، يعاني الموسيقار حلمي بكر من ضعف في عضلة القلب وانخفاض شديد في الأوكسجين، وتورم في قدمه بسبب احتباس المياه داخل الجسم، وخلل في وظائف الكلى وارتفاع مستوى السكر.
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