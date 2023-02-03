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هل تركت شيرين عبد الوهاب مصر نهائياً وقرّرت الاستقرار في لبنان؟
فنّ
2023-02-03 | 06:50
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هل تركت شيرين عبد الوهاب مصر نهائياً وقرّرت الاستقرار في لبنان؟
هل تركت شيرين عبد الوهاب مصر نهائياً وقرّرت الاستقرار في لبنان؟
تردّدت معلومات مجهولة المصدر في الآونة الأخيرة مفادها أن النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب تركا مصر نهائياً وقرّرا الاستقرار في لبنان، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟
في التفاصيل، نفى المحامي حسام لطفي المعلومات المُتداولة، وصرّح لـ"
النهار
" أنّ موكلته وزوجها لم يتركا مصر بشكل نهائي ولم يستقرا في لبنان كما تداول البعض.
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