محمد عطية وأحمد الشريف معاً لأول مرّة بعد ستار أكاديمي

محمد عطية وأحمد الشريف معاً لأول مرّة بعد ستار أكاديمي

نشر الفنان المصري محمد عطية مقطع فيديو عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام، وظهر برفقة زميله التونسي أحمد الشريف لأول مرّة بعد ستار أكاديمي.

وأطلّ محمد عطية وأحمد الشريف في الستوري وهما يؤدّيان مطلع أغنية "بين الناس"، وذلك في كواليس برنامج "هذا مكانك" مع نجم ستار اكاديمي هشام الهويش.

يُذكر أن قناة الـ"LBCI" تعرض حلقة "هذا مكانك" هذا الأحد الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت لبنان، بمناسبة مرور عشرين عاماً على انطلاقة برنامج اكتشاف المواهب الأكثر جماهيريّة ستار أكاديمي.