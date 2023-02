أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ عملاً جديداً سيجمع النجمتين العالميتين جوليا روبرتس وجينيفر أنيستون، من إخراج وكتابة ماكس بارباكو، الذي أخرج فيلم Hulu palm Springs.



وفي التّفاصيل التي أفادتها صحيفة "ديلي ميل"، فتستعدّ روبرتس وأنيستون لتوحيد الجهود والتعاون في فيلم كوميدي جديد من المتوقع أن يحقق إيرادات هائلة بعدما حققت الأفلام الكوميدية الرومانسية نجاحاً ساحقاً مثل فيلم "Ticket to Paradise" لجوليا روبرتس وجورج كلوني، و"The Lost City" لساندرا بولوك وتشانينغ تاتوم.



ويُشار إلى أنّ فيلم Ticket To Paradise قد حقق إيرادات وصلت إلى 172.4 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ومن المتوقع أن ينضم فيلم جوليا روبرتس وجينيفر أنيستون الجديد لهذه القائمة.

