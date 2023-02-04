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o
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o
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رامز جلال يرعب حمو بيكا بثعبان: "المطرب الأنتيكة" (فيديو)
فنّ
2023-02-04 | 05:58
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رامز جلال يرعب حمو بيكا بثعبان: "المطرب الأنتيكة" (فيديو)
رامز جلال يرعب حمو بيكا بثعبان: "المطرب الأنتيكة" (فيديو)
قام الممثل المصري رامز جلال بمقلب وقع ضحيته مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، وأرعبه بثعبان داخل غرفة الفندق.
ونشر رامز جلال مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وأرفقه بالتعليق التالي "حمو بيكا المطرب الانتيكة، من كواليس فيلم اخي فوق الشجر"، وتخطى الفيديو عتبة 8 مليون مشاهدة.
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