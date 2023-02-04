برومو "رمسيس باريس" يشعل حماس الجمهور... هيفاء وهبي نجمة عيد الفطر بفيلمٍ كوميدي جديد!

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A post shared by aka production (@aka.productiion)
A post shared by aka production (@aka.productiion)
https://t.co/t8GnQixvwY
يسعدني الاعلان عن التيزر التشويقي لفيلم #رمسيس_باريس فيلم عيد الفطر المبارك بطولة #هيفاء_وهبي
محمد سلام
محمد ثروت
حمدي المرغني
محمود حافظ
فكرة محمود حجازي
مدير تصوير تيمور تيمور
اخراج احمد خالد موسي
انتاج شركة AKA
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) February 3, 2023
https://t.co/t8GnQixvwY
يسعدني الاعلان عن التيزر التشويقي لفيلم #رمسيس_باريس فيلم عيد الفطر المبارك بطولة #هيفاء_وهبي
محمد سلام
محمد ثروت
حمدي المرغني
محمود حافظ
فكرة محمود حجازي
مدير تصوير تيمور تيمور
اخراج احمد خالد موسي
انتاج شركة AKA