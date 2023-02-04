برومو "رمسيس باريس" يشعل حماس الجمهور... هيفاء وهبي نجمة عيد الفطر بفيلمٍ كوميدي جديد!

هيفاء وهبي نجمة عيد الفطر بفيلم "رمسيس باريس"

أشعلت الديفا هيفاء وهبي حماس الجمهور ورفعت منسوب التشويق بطرح البرومو الترويجي لفيلمها السينمائي المُنتظر بعنوان "رمسيس باريس".

"يسعدني الإعلان عن التيزر التشويقي لفيلم "رمسيس باريس" فيلم عيد الفطر المبارك"، بهذه العبارة علّقت النجمة هيفاء وهبي على الإعلان الترويجي الخاص بالفيلم، وأُرفق الفيديو بعبارة "رحلة من أجل تحقيق الحلم"، بالإشارة إلى الأحداث الّتي تدور بين مصر والعاصمة الفرنسيّة باريس في إطارٍ كوميدي مُشوّق.

وسرعان ما انهالت التعليقات المُهنّئة للنجمة هيفاء وهبي من قبل أهل الصحافة والإعلام والفن، كما دشّن روّاد الإنترنت هاشتاغ "هيفاء وهبي رمسيس باريس" للتعبير عن سعادتهم باقتراب موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائيّة.

يُذكر أن فيلم "رمسيس باريس" من بطولة: هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، فكرة: محمود حجازي، مدير تصوير: تيمور تيمور، إنتاج: ريمون رمسيس واحمد خالد موسى، واخراج: احمد خالد موسى.