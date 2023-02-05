حبيب نادين نسيب نجيم يعرض عليها الزواج: "قلت نعم" (فيديو)

نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو صباح اليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام ظهرت فيها مع خطيبها، الّذي عرض عليها الزواج في إحدى السهرات.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر حبيب الممثلة اللبنانية وهو يُلبسها خاتم الخطوبة فيما بدا التأثر واضحاً على وجهها.

وعلّقت ملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم على المنشور بالقول: "كان من المفترض اليوم أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي المطاف بالاحتفال بالحياة والحب! قُلت نعم".