نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا" مع العائلة (فيديو)

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا"، بحضور زوجها فادي الهاشم وابنتيها ميلا وإيلا، وعدد من الأصدقاء.

ونشرت المغنية نانسي عجرم عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام مقطع فيديو شاركت فيه محبيها تفاصيل عيد ميلاد ابنتها ليا الرابع، حيث احتفلت في أجواء مليئة بالموسيقى والرقص والألوان الزاهية.

وعلّقت نانسي عجرم على الفيديو قائلةً: "في مثل هذا اليوم وُلدت أميرة صغيرة! عيد ميلاد خاصّ مثلك يا ليا".