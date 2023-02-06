جوائز غرامي... إليكم لائحة أبرز الفائزين لسنة 2023

في ما يأتي قائمة بالفائزين في أبرز فئات الاحتفال الخامس والستين لتوزيع جوائز "غرامي" للصناعة الموسيقية الأميركية الذي أقيم الأحد في لوس أنجلوس:"هاريز هاوس"- هاري ستايلز"أباوت دام تايم"- ليزو"جاست لايك ذات"- بوني ريت (المؤلِفة)سامارا جوي"مستر مورال أنذ ذي بيغ ستيبرز"- كندريك لامار"بيشنت نمبر 9"- أوزي أوزبورن"هاريز هاوس"- هاري ستايلز"أساسينز كريد فالهالا"- ستيفاني إيكونومو (الملحنة)بيونسيه- 4 جوائزكندريك لامار- 3 جوائزبراندي كارلايل- 3 جوائزبوني رايت- 3 جوائزإنكانتو- 3 جوائزهاري ستايلز- جائزتان