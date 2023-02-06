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جوائز غرامي... إليكم لائحة أبرز الفائزين لسنة 2023
فنّ
2023-02-06 | 04:31
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جوائز غرامي... إليكم لائحة أبرز الفائزين لسنة 2023
قائمة بالفائزين في أبرز فئات الاحتفال الخامس والستين لتوزيع جوائز "غرامي"
في ما يأتي قائمة بالفائزين في أبرز فئات الاحتفال الخامس والستين لتوزيع جوائز "غرامي" للصناعة الموسيقية الأميركية الذي أقيم الأحد في لوس أنجلوس:
-ألبوم العام-
"هاريز هاوس"- هاري ستايلز
- تسجيل العام، وهي مكافأة عن الأداء العام للأغنية-
"أباوت دام تايم"- ليزو
- أغنية العام، وهي مكافأة تُمنح للمؤلفين والملحنين -
"جاست لايك ذات"- بوني ريت (المؤلِفة)
- أفضل فنان جديد -
سامارا جوي
- أفضل ألبوم لموسيقى الراب -
"مستر مورال أنذ ذي بيغ ستيبرز"- كندريك لامار
- أفضل ألبوم لموسيقى الروك -
"بيشنت نمبر 9"- أوزي أوزبورن
-أفضل ألبوم لموسيقى البوب-
"هاريز هاوس"- هاري ستايلز
- أفضل موسيقى تصويرية للعبة فيديو-
"أساسينز كريد فالهالا"- ستيفاني إيكونومو (الملحنة)
-الفنانون الفائزون بأكبر عدد من الجوائز-
بيونسيه- 4 جوائز
كندريك لامار- 3 جوائز
براندي كارلايل- 3 جوائز
بوني رايت- 3 جوائز
إنكانتو- 3 جوائز
هاري ستايلز- جائزتان
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