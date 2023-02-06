بيونسيه تحطم الرقم القياسي وتنال 32 جائزة "غرامي" خلال مسيرتها الفنية!

حصدت المغنية العالمية بيونسيه الأحد تكريما عن أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة في الدورة الـ65 من حفلة توزيع جوائز غرامي، ما جعلها أكثر شخص ينال جوائز هذا الحفل على الإطلاق مع فوزها حتى اليوم بـ32 مكافأة.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد حصلت نجمة البوب على جائزة غرامي في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن "رينيسانس" في حفلة توزيع جوائز غرامي التي أُقيمت الأحد في لوس أنجليس، محطّمة بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة.

وفاز المغني البريطاني هاري ستايلز بجائزة غرامي عن أفضل ألبوم عن "هاريز هاوس"، في نتيجة مفاجئة إذ كان ألبوما بيونسيه وأديل المرشحان الأبرز في هذه الفئة.

أما بالنسبة لجائزة غرامي عن أغنية العام، فنالتها المغنية وعازفة الغيتار الأميركية بوني رايت عن أغنية "دجاست لايك ذات".