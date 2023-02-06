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فوز فيلم صومالي بجائزة مهرجان الأفلام القصيرة في كليرمون فيران الفرنسية
فنّ
2023-02-06 | 07:23
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فوز فيلم صومالي بجائزة مهرجان الأفلام القصيرة في كليرمون فيران الفرنسية
فوز فيلم صومالي بجائزة مهرجان الأفلام القصيرة في كليرمون فيران الفرنسية
فاز فيلم "ويل ماي بارنتس كَم تو سي مي" للمخرج الصومالي مو هاراوي بالجائزة الكبرى في الدورة 45 لمهرجان الأفلام القصيرة في كليرمون فيران (فرنسا)، وهو أكبر حدث من نوعه في العالم، على ما أفاد المنظمون السبت.
وكان الفيلم الذي يمتد على 28 دقيقة، برز بين الأعمال المرشحة لنيل الدب الذهبي في فئة الأفلام القصيرة خلال الدورة الأخيرة من مهرجان برلين السينمائي.
ويتناول الفيلم قصة شرطية صومالية متمرسة ترافق سجيناً شاباً في الإجراءات القضائية الصومالية.
ومو هاراوي المولود عام 1992 في مقديشو، هرب من الصومال عام 2009 وتوجّه إلى النمسا حيث بدأ فيها مسيرته السينمائية مع عدد كبير من الأفلام القصيرة التي نالت جوائز في مهرجانات، وبينها "ذي ستور أوف ذي بولر بير" و"ذات وونتد تو غو تو أفريكا" و"لايف اون ذي هورن".
وفاز الفيلم الوثائقي "ذي ستراغل إز إن أند" للمخرج أرثور توماس-بافلوسكي والذي صُوّر في مارسيليا (جنوب فرنسا) بالجائزة الكبرى في المسابقة الوطنية، فيما نال "هيديس" لأوليفييه سيم ويان غونزاليس الجائزة الكبرى في مسابقة "لابو".
وذهبت جائزة أفضل ممثلة عالمية إلى اليونانية لينا باباليغورا عن دورها في فيلم "إرهوستس-737" للمخرج اليوناني ثاناسيس نيوفوتيستوس.
وفاز "أو هوميم دو ليكسو" للمخرجة البرتغالية لورا غونسالفيس بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.
وكان منظمو المسابقات الثلاث الوطنية والدولية ولابو، اختاروا 157 فيلماً من أصل 8300 عمل، تمثل 52 دولة.
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