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إطلالة خاصة للنجمة مادونا في حفل توزيع جوائز غرامي... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
فنّ
2023-02-06 | 10:52
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إطلالة خاصة للنجمة مادونا في حفل توزيع جوائز غرامي... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
فاجأت النجمة العالمية مادونا المعجبين بمظهرها الجديد في الحفل السنوي الـ65 لتوزيع جوائز غرامي.
شوهدت النجمة العالمية مادونا الأحد وهي تصل متحف Mr.Brainwash للفنون في بيفرلي هيلز لحضور الحفلة الّتي تلي الحفل السنوي الـ65 لتوزيع جوائز غرامي.
وفاجأت "ملكة البوب"، البالغة من العمر 64 عاما، المعجبين بمظهرها الجديد أثناء صعودها إلى المسرح لتقديم أحد النجوم في وقت سابق من ليل الأحد.
وظهرت مادونا بلوك جديد عندما وصلت إلى "ما بعد الحفلة"، مرتديةً معطفًا طويلًا من الحرير الأسود مع نظارات شمسية غريبة الشكل باللون الأسود.
وواصلت النجمة التباهي بمظهرها الجديد وتصفيفة شعرها الغريبة أمام جمهورها وعدسة كاميرات المصورين.
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
النجمة العالمية
مادونا
متحف Mr.Brainwash للفنون
بيفرلي هيلز
توزيع جوائز غرامي
لوك جديد
ما بعد الحفلة.
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