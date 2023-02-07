راغب علامة يدعو الى الترفّع عن المشاكل السياسيّة: ساعدوا الشعبين السوري والتركي

صلواتنا لأهلنا في #سوريا و #تركيا وكلّ التّضامن معهم في هذا الحَدث المُؤلم.
كامل العزاء لأهل الضّحايا، قلبنا معكم، مع تمنّياتنا بالشّفاء العاجل للمُصابين.
حمى الله الجميع 🙏
على العالم الترفّع عن المشاكل السياسيّة لمساعدة الشّعبين السّوري والتركي.#راغب_علامة
— RaghebAlama (@raghebalama) February 6, 2023
صلواتنا لأهلنا في #سوريا و #تركيا وكلّ التّضامن معهم في هذا الحَدث المُؤلم.
كامل العزاء لأهل الضّحايا، قلبنا معكم، مع تمنّياتنا بالشّفاء العاجل للمُصابين.
حمى الله الجميع 🙏
على العالم الترفّع عن المشاكل السياسيّة لمساعدة الشّعبين السّوري والتركي.#راغب_علامة