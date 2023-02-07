راغب علامة يدعو الى الترفّع عن المشاكل السياسيّة: ساعدوا الشعبين السوري والتركي

راغب علامة يدعو الى الترفّع عن المشاكل السياسيّة: ساعدوا الشعبين السوري والتركي

دعا السوبر ستار راغب علامة الى الترفّع عن المشاكل السياسيّة وطالب بمساعدة الشعبين السوري والتركي، وذلك في تغريدةٍ أطلقها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، كتب الفنان اللبناني راغب علامة "صلواتنا لأهلنا في سوريا وتركيا وكلّ التّضامن معهم في هذا الحَدث المُؤلم. كامل العزاء لأهل الضحايا، قلبنا معكم، مع تمنّياتنا بالشّفاء العاجل للمُصابين. حمى الله الجميع".

وتابع علامة قائلاً: "على العالم الترفّع عن المشاكل السياسيّة لمساعدة الشّعبين السوري والتركي".