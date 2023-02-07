أصالة نصري تسأل عن مؤسسات هدفها إنساني لمساعدة سوريا بعد الزلزال

يارب إحفظ أهلنا وأحبتنا بسوريا ولبنان وتركيا وكل مكان ..خبر بيوجع القلب وماعنّا غير الدًعاء والمساعده وندور كيف بتقدر نوصل .. الله يكون بعونهم ويعينّنا لنساعد #زلزال_تركيا_سوريا
— Assala (@AssalaOfficial) February 6, 2023
يارب إحفظ أهلنا وأحبتنا بسوريا ولبنان وتركيا وكل مكان ..خبر بيوجع القلب وماعنّا غير الدًعاء والمساعده وندور كيف بتقدر نوصل .. الله يكون بعونهم ويعينّنا لنساعد #زلزال_تركيا_سوريا
صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل #زلزال_سوريا_تركيا
— Assala (@AssalaOfficial) February 7, 2023
صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومه حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل #زلزال_سوريا_تركيا