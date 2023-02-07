أصالة نصري تسأل عن مؤسسات هدفها إنساني لمساعدة سوريا بعد الزلزال

أصالة نصري تسأل عن مؤسسات هدفها إنساني لمساعدة سوريا بعد الزلزال

مُستخدمةً هاشتاغ "زلزال سوريا وتركيا"، سألت الفنانة السوريّة أصالة نصري عبر تويتر عن مؤسسات هدفها إنساني لمساعدة السوريين المُتضرّرين بالزلزال.

فكتبت الفنانة أصالة نصري في سلسلة تغريدات "يا رب إحفظ أهلنا وأحبتنا بسوريا ولبنان وتركيا وكل مكان. خبر بيوجع القلب وما عنّا غير الدعاء والمساعدة وندوّر كيف بتقدر نوصل. الله يكون بعونهم ويعينّنا لنساعد".

وتابعت أصالة في تغريدةٍ أخرى "اللي بيسمع عن مؤسسات هدفها إنساني بحت، يا ريت ينشر المعلومة حتّى يكون أسهل على كل إنسان بدّو بس ما عم يعرف يوصل".

يارب إحفظ أهلنا وأحبتنا بسوريا ولبنان وتركيا وكل مكان ..خبر بيوجع القلب وماعنّا غير الدًعاء والمساعده وندور كيف بتقدر نوصل .. الله يكون بعونهم ويعينّنا لنساعد #زلزال_تركيا_سوريا — Assala (@AssalaOfficial) February 6, 2023