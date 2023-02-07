ناصيف زيتون ينشر صور الدمار في سوريا: "الله يعين هالبلد"

الله يعين هالبلد شو بعد بدا تحمل … الصبر لكل مين تأثر أو خسر فرد من عائلته والرحمة لكل من قضى ضحية الهزة الأرضية 🙏🏻 يا رب الطف بأهلنا بسوريا وكل البلدان المتضررة 🇸🇾 💔 والشفاء لكل مين تضرر و الف سلامة ليلّي نجى من هالكارثة.#زلزال_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا #سوريا #سورية pic.twitter.com/srxrKFzLlL