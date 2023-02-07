شكران مرتجى تستغيث: "اكسروا الحصار عن سوريا المنكوبة"

شكران مرتجى تستغيث: "اكسروا الحصار عن سوريا المنكوبة"

رفعت الممثلة شكران مرتجى شعار الاستغاثة عبر تويتر تحت هاشتاغ "سوريا تستغيث"، ودعت الى كسر الحصار عن سوريا بعد الزلزال في أحدث تغريداتها.

"اكسروا الحصار وساعدوا السوريين، سوريا منكوبة. تخطوا الخلافات أرجوكم"، بهذه العبارة بدأت شكران مرتجى تغريدتها.

وأردفت مرتجى قائلةً: "حلب، اللادقية، جبلة، إدلب، شمال حلب... الناس بالمئات بلا مأوى! هذه ليست حرب، لا مع ولا ضد، هذه كارثة بكل معنى الكلمة".

وختمت شكران مرتجى تغريدتها بالدعاء التالي: "الدعاء لأهالينا وأحبتنا الدعاء لسوريا ولكل بلد تأثر بهذا الزلازل العنيف".