شكران مرتجى تستغيث: "اكسروا الحصار عن سوريا المنكوبة"

أكسروا الحصار ساعدوا السوريين سوريا منكوبة تخطوا الخلافات أرجوكم حلب اللادقية جبلة إدلب شمال حلب الناس بالمئات بلا مأوى هذه ليست حرب لامع ولاضد هذه كارثة بكل معنى الكلمة
الدعاء لأهالينا وأحبتنا الدعاء لسوريا ولكل بلد تأثر بهذا الزلازل العنيف #هزة_أرضية #سوريا_تستغيث
— shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) February 6, 2023
أكسروا الحصار ساعدوا السوريين سوريا منكوبة تخطوا الخلافات أرجوكم حلب اللادقية جبلة إدلب شمال حلب الناس بالمئات بلا مأوى هذه ليست حرب لامع ولاضد هذه كارثة بكل معنى الكلمة
الدعاء لأهالينا وأحبتنا الدعاء لسوريا ولكل بلد تأثر بهذا الزلازل العنيف #هزة_أرضية #سوريا_تستغيث