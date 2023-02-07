باتريك داوود: يستفزّني الغباء الزائد على "تيك توك"... وما حقيقة علاقته بيارا بو منصف؟ (فيديو)

باتريك داوود: يستفزّني الغباء الزائد على "تيك توك"... وما حقيقة علاقته بيارا بو منصف؟ (فيديو)

حلّ صانع المحتوى والممثل باتريك داوود ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة الـ LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب.

وتحدّث باتريك داوود في Pop Quiz عن ظاهرة تحدّيات الطحين على تطبيق "تيك توك"، وعلّق على ما يستفزّه عبر هذا التطبيق بالقول "يستفزّني الغباء الزائد على تيك توك".

ولكن من أكثر من يضحكه عبر تيك توك؟ ومن هي صانعة المحتوى اللبنانيّة الّتي صنّفها في الطليعة؟ وما حقيقة علاقته بزميلته صانعة المحتوى الشهيرة يارا بو منصف؟ الإجابة في هذا الفيديو: