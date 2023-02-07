معتصم النهار يناشد: "الحل ليس فقط بالتبرعات والبطانيات... ارفعوا الصوت"

معتصم النهار يناشد: "الحل ليس فقط بالتبرعات والبطانيات... ارفعوا الصوت"

بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا مخلّفاً آلاف الجرحى والقتلى والمشرّدين، رفع الممثل معتصم النهار الصوت عبر تويتر وناشد الجميع للمساعدة.

وفي تغريدة، قال معتصم النهار: "الحل ليس فقط بالتبرعات والمواد الغذائية والبطانيات. الوضع يحتاج رافعات ومعدات وفرق مختصة".

وأضاف: "الناس بعدها تحت الأنقاض لهذه اللحظة وهناك ناجين ما زالوا على قيد الحياة. لكل الأصدقاء الفاعلين على السوشيال ميديا أرجوكم ارفعوا الصوت هذا وقتكم الوضع مأساوي بكل المناطق!".