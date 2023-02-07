معتصم النهار يناشد: "الحل ليس فقط بالتبرعات والبطانيات... ارفعوا الصوت"

الحل ليس فقط بالتبرعات والمواد الغذائية والبطانيات
الوضع يحتاج رافعات ومعدات وفرق مختصة
الناس بعدها تحت الأنقاض لهذه اللحظة وهناك ناجين مازلوا على قيد الحياة
لكل الأصدقاء الفاعلين على السوشيال ميديا أرجوكم ارفعوا الصوت
هذا وقتكم
الوضع مأساوي بكل المناطق #SSOS #supportsyria
— معتصم النهار | Moa'tasem Al Nahar (@AlNaharMoatasem) February 7, 2023
الحل ليس فقط بالتبرعات والمواد الغذائية والبطانيات
الوضع يحتاج رافعات ومعدات وفرق مختصة
الناس بعدها تحت الأنقاض لهذه اللحظة وهناك ناجين مازلوا على قيد الحياة
لكل الأصدقاء الفاعلين على السوشيال ميديا أرجوكم ارفعوا الصوت
هذا وقتكم
الوضع مأساوي بكل المناطق #SSOS #supportsyria