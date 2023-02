حقّقت المغنية العالمية أديل حلمها في حفل توزيع جوائز "غرامي" وقابلت النجم الذي لطالما تمنّت أن تلقاه في طفولتها، وهو دوين جونسون الملقّب بـ"ذا روك".

وفي التّفاصيل، فأدّى مقدّم الحفل تريفور نواه دور الوسيط للتعارف بين أديل وجونسون، اللذين لم يسبق لهما أن التقيا، وكان نواه يعرف فقط مدى إعجاب أديل بـ"ذا روك" ومدى رغبتها بالتعرّف عليه.

وقرر نواه أنّ يستغلّ حضورهما في الحفل لتحقيق أمنية أديل، فتوجّه نحو طاولة أديل، وقال لها ممازحاً إنّه لا يعرف شخصاً يُدعى دواين جونسون، لكنه يعرف "ذا روك".

