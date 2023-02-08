تيم حسن يتبرّع بـ 107 ملايين ليرة سورية لمتضرري الزلزال

تيم حسن يتبرّع بـ 107 ملايين ليرة سورية لمتضرري الزلزال

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق أن الممثل السوري تيم حسن قد تبرّع بمبلغ مادي للمتضرّرين بسبب زلزال سوريا.

في التفاصيل، جاء في منشور نقابة الفنانين السوريين: "بالتنسيق مع نقابة الفنانين، بادر النجم تيم حسن مشكوراً بالتبرع بمبلغ 107 مليون ليرة سوريّة لصالح أهلنا المتضّررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الّذي تعرّضت له سوريا الحبيبة".