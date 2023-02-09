راغب علامة يُساهم في بلسمة جراح أهالي سوريا... وفيديو يوثّق المساعدات والتبرعات

راغب علامة يُساهم في بلسمة جراح أهالي سوريا... وفيديو يوثّق المساعدات والتبرعات

نشر أحد المغرّدين مقطع فيديو يوثّق فيه المساعدات الّتي ترسل إلى أهالي سوريا بعد الزلزال، وأرفقها بالتعليق التالي: "السوبرستار راغب علامة يُساهم في بلسمة جراح أهلنا الأعزّاء في سوريا من خلال تقديم ما من شأنه أن يُخفّف معاناة شعب يتحدّى الأنقاض والجوع والبرد، ويمسح دمعة طفل بريء في هذا الظّرف المُفجع. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".

بدوره، أعاد الفنان راغب علامة نشر الفيديو عبر تويتر وناشد الجميع للمساهمة بالتبرعات، فكتب "الحمدلله. ادعو كل من يستطيع المساهمة ان لا يتردد في المساعدة حتى ولو بشيء بسيط. ادعو اصدقائي جميعًا وانا اعلم انهم لن يترددوا بالمساعدة في عمل الخير. حفظكم الله جميعًا ورحم الله الضحايا. اللهم خفف عن المصابين".

#ملك_الانسانية

السوبرستار #راغب_علامة يُساهم في بلسمة جراح أهلنا الأعزّاء في #سوريا من خلال تقديم ما من شأنه أن يُخفّف معاناة شعب يتحدّى الأنقاض والجوع والبرد، ويمسح دمعة طفل بريء في هذا الظّرف المُفجع.

كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. #زلزال_سوريا@raghebalama pic.twitter.com/BOHLXmw2nX — Ramez Khaled (@RamezKhaled_) February 8, 2023