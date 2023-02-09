راغب علامة يُساهم في بلسمة جراح أهالي سوريا... وفيديو يوثّق المساعدات والتبرعات

#ملك_الانسانية
السوبرستار #راغب_علامة يُساهم في بلسمة جراح أهلنا الأعزّاء في #سوريا من خلال تقديم ما من شأنه أن يُخفّف معاناة شعب يتحدّى الأنقاض والجوع والبرد، ويمسح دمعة طفل بريء في هذا الظّرف المُفجع.
كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. #زلزال_سوريا@raghebalama pic.twitter.com/BOHLXmw2nX
— Ramez Khaled (@RamezKhaled_) February 8, 2023
#ملك_الانسانية
السوبرستار #راغب_علامة يُساهم في بلسمة جراح أهلنا الأعزّاء في #سوريا من خلال تقديم ما من شأنه أن يُخفّف معاناة شعب يتحدّى الأنقاض والجوع والبرد، ويمسح دمعة طفل بريء في هذا الظّرف المُفجع.
كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. #زلزال_سوريا@raghebalama pic.twitter.com/BOHLXmw2nX
الحمدلله. ادعوا كل من بستطيع المساهمة ان لا يتردد في المساعدة حتى ولو بشيء بسيط. ادعوا اصدقائي جميعًا وانا اعلم انهم لن يترددوا بالمساعدة في عمل الخير.
حفظكم الله جميعًا ورحم الله الضحايا. اللهم خفف عن المصابين 🙏 https://t.co/TxCg1hm7KR
— RaghebAlama (@raghebalama) February 8, 2023
الحمدلله. ادعوا كل من بستطيع المساهمة ان لا يتردد في المساعدة حتى ولو بشيء بسيط. ادعوا اصدقائي جميعًا وانا اعلم انهم لن يترددوا بالمساعدة في عمل الخير.
حفظكم الله جميعًا ورحم الله الضحايا. اللهم خفف عن المصابين 🙏 https://t.co/TxCg1hm7KR