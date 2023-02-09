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بلقيس من حفلها في دبي: أتبرّع بأجري للعائلات السوريّة المتضرّرة
فنّ
2023-02-09 | 04:42
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بلقيس من حفلها في دبي: أتبرّع بأجري للعائلات السوريّة المتضرّرة
بلقيس من حفلها في دبي: أتبرّع بأجري للعائلات السوريّة المتضرّرة
عجزت الفنانة بلقيس فتحي عن إلغاء أو تأجيل حفلها في الإمارات العربيّة المتحدة بسبب الالتزامات المسبقة قبل حصول زلزال سوريا وتركيا، ولكنّها فاجأت الجمهور بما أعلنت عنه على خشبة المسرح.
في التفاصيل، صرّحت الفنانة بلقيس فتحي على مسرح القرية العالمية في دبي "رغم الظروف الحاصلة، لم نستطع تأجيل الحفل ولكن أتبرّع بكامل أجري لصالح العائلات السوريّة المتضرّرة من الزلزال".
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