فنانة لبنانيّة تتبرّع بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا

فنانة لبنانيّة تتبرّع بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا

كشفت خبيرة التجميل ليلى عبيد في تغريدةٍ عبر تويتر أن فنانة لبنانية قد تبرّعت بمبلغٍ مادي ضخم للعائلات السوريّة المتضرّرة من الزلزال، وذلك دون الكشف عن اسمها.

في التفاصيل، كتبت ليلى عبيد "في فنانة مطربة لبنانيّة بفتخر فيها من بلدي تبرّعت بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا، هي ما صرّحت لكن بتمنّى تصرّح".