انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للثنائي الرومنسي جينيفر لوبيز وبن أفليك خلال حضورهما حفل غرامي ليل الأحد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، ظهرا فيه في موقف حرج ما أثار ردود فعل لاذعة من قبل المعجبين.

وظهر الممثل العالمي بن أفليك في الفيديو جالساً إلى جانب زوجته النجمة جينيفر لوبيز، وهو يهمس شيئاً في أذنها، ما أدّى إلى شعورها بالانزعاج.

وتبيّن على وجه الفنانة أنها تضايقت من كلام أفليك، إلا أنها لاحظت في تلك الأثناء رصد عدسة الكاميرا لهما. عندها، صبّت انتباهها إلى مضيف الحفل، تريفور نوا، وتبدلت ملامح وجهها مع ابتسامة عريضة للكاميرا.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل المعجبين، إذ علّق البعض بسخرية على المشهد بالقول إنه "كان يجدر على النجمة ترك زوجها في المنزل"، بينما علّق آخرون قائلين "إنهما يبدوان محبطين للغاية وتعيسين".

ويُذكر أن بن أفليك وجينيفر لوبيز تزوجا العام الماضي، وذلك بعد مرور حوالي 20 عاماً على انتهاء علاقتهما.

