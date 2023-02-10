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أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"

فنّ
2023-02-10 | 04:23
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أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: &quot;نفاق مشكوف في زمن الأغبياء&quot;
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أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"

أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"

بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تبرّع فنانة لبنانية بمبلغ 2 مليون دولار أميركي للعائلات السوريّة المتضرّرة من الزلزال بدون الكشف عن اسمها، بدأت الترجيحات حول هوية الفنانة المقصودة وتفاوتت المعلومات بين تأكيد ونفي الخبر المُتداول.
 
بدورها، اعتبرت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي أن المعلومات المنشورة غير حقيقية ومبالغ بها، فكتبت في سلسلة تغريدات "بعد كم يوم بيطلع الخبر: الفنانة الكبيرة العظيمة تبرّعت بـ2 مليون دولار، نفاق مشكوف ما راح يمر مرور الكرام، يكفينا غش".
 
وتابعت أحلام في تغريدة أخرى "زمن الأغبياء والضحك على الذقون عشان الناس بعض الناس الهبلة تصفق".
 
وأكّدت أحلام أنّها لم تقصد في تغريدتها شمس الغنية اللبنانيّة نجوى كرم، فأوضحت "ما قصدت نجوى ولا غيرها لأن الخبر يقول فنانة لم ولن تعلن عن اسمها".

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