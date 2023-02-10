مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان: "طالبت وسعيت"

طالبت وسعيت والحمدلله قدرت إني إلغي الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم ١٣ شباط بلبنان. الفن إنسانية قبل أن يكون ترفيه والفنان لازم يكون حاسس بالحد الادنى من الفرح حتى يفرّح الناس وانا ما قادرة كون ايجابية بظل هالكارثة التي لن نتخطاها
اعتذر من كل شخص كان حاجز انشالله نلتقي بالفرح
— Maya Diab (@mayadiab) February 9, 2023
طالبت وسعيت والحمدلله قدرت إني إلغي الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم ١٣ شباط بلبنان. الفن إنسانية قبل أن يكون ترفيه والفنان لازم يكون حاسس بالحد الادنى من الفرح حتى يفرّح الناس وانا ما قادرة كون ايجابية بظل هالكارثة التي لن نتخطاها
اعتذر من كل شخص كان حاجز انشالله نلتقي بالفرح