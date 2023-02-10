عائلة مديرة تصوير فيلم "راست" القتيلة في دعوى جديدة على أليك بالدوين

أعلنت محامية عائلة الراحلة هالينا هاتشنز الخميس أن الممثل الأميركي أليك بالدوين، الّذي تسببت طلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه خلال تصوير فيلم الوسترن "راست" العام 2021 بمقتل مسؤولة في فريق العمل، يواجه دعوى مدنية رفعها عليه والدا الضحية الأوكرانيان وشقيقتها.

وحصلت الحادثة في 21 تشرين الأول 2021، في موقع تصوير "راست" داخل مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو الأميركية، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

ووجه القضاء الجزائي في ولاية نيو مكسيكو أخيراً إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد في القضية، وقد تصل عقوبته عنها إلى السَجن في حال إدانته بتهمة "الإهمال"، وكذلك حال المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد.

وأعلنت وكيلة العائلة المحامية غلوريا أولرِد أن عائلة هاتشنز الأوكرانية قررت رفع دعوى مدنية منفصلة على الممثل وإدارة إنتاج الفيلم أمام محكمة في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.

ودأب الممثل، البالغ من العمر 64 عاماً، على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن، نافياً أن يكون ضغط على الزناد، وهو ما شكك فيه عدد من الخبراء.

وأشار بيان إلى أن إنتاج الفيلم سيُستأنف في كانون الثاني 2023، على أن يتولى ماثيو هاتشنز مهمة المنتج التنفيذي.