بعد إدانته جزائياً... دعوى مدنية على المنتج الهوليوودي هارفي واينستين

يواجه المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين دعوى مدنية رفعتها عارضة أزياء الخميس، وسبق أن دينَ في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي عليها بعد محاكمته أخيراً في لوس أنجليس.

وكان "ملك" السينما، البالغ من العمر 70 عاماً، دينَ في كانون الأول الفائت بارتكاب جريمة اغتصاب وجريمتي اعتداء جنسي أخريين عام 2013 في حق عارضة الأزياء الأوروبية هذه التي أدلت بإفادة خلال محاكمته مبقيةً هويتها طي الكتمان.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن واينستين يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 18 عاماً، وقد يبقى تالياً ما تبقى من حياته وراء القضبان إذ يمضي أصلاً عقوبة بالسجن لـ23 سنة صدرت في حقّه في نيويورك في 2020 بتهم جنسية مماثلة، وقد استأنف هذا الحكم.

ورفعت ضحيته دعوى مدنية عليه أمام محكمة في لوس أنجليس بهدف الحصول على تعويضات عطل وضرر. ولم تحدد الدعوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس قيمة التعويضات المطلوبة.