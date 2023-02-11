صفحات هيفاء وهبي في خدمة الإنسانيّة... تشجّع متابعيها يومياً على التبرّع للمنكوبين

صفحات هيفاء وهبي في خدمة الإنسانيّة... تشجّع متابعيها يومياً على التبرّع للمنكوبين

منذ وقوع الزلزال في سوريا وتركيا، تحرص النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي على تشجيع متابعيها لمساعدة المتضرّرين مُحوّلةً صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمنصّة فاعلة في خدمة الإنسانيّة.

في التفاصيل، شاركت الفنانة هيفاء وهبي عبر خاصيّة القصص القصيرة صوراً ومقاطع مُسجّلة لعمليات الإنقاذ مُرفقة بروابط للتبرّع لصالح المنكوبين واللاجئين، من بينها رابط للهلال الأحمر السوري وآخر لمنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة.

وتحث متابعيها يومياً على التبرّع للمنكوبين في خطوةٍ نالت إعجاب روّاد الإنترنت.