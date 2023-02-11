علي وحسين الديك يتبرعان بـ ٥٠٠ مليون ليرة سورية للمنكوبين

علي وحسين الديك يتبرعان بـ ٥٠٠ مليون ليرة سورية للمنكوبين

بعد الدمار الّذي خلّفه الزلزال في سوريا والحاجة السريعة الى المساعدات، قرّر الفنانان السوريان علي وحسين الديك التبرّع بمبلغ وقدره ٥٠٠ مليون ليرة سورية.

وقد تبرّع علي وحسين الديك من خلال نقابة الفنانين في سوريا الى عائلات الشهداء التي باتت بلا مأوى، متمنّين الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لاهلهم وذويهم والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.