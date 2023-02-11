عامر زيان يؤيّد أحلام: "صارت التبرعات مزايدات"... وجمهور نجوى كرم يهاجمهما

عامر زيان يؤيّد أحلام: "صارت التبرعات مزايدات"... وجمهور نجوى كرم يهاجمهما

بعدما شكّكت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي بخبر تبرّع فنانة لبنانيّة بمبلغ 2 مليون دولار أميركي لمنكوبي الزلزال في سوريا، أيّد الفنان اللبناني عامر زيان تغريدة أحلام عبر حسابه الرسمي على تويتر.

في التفاصيل، غرّد الفنان عامر زيان قائلاً "والله يا أم فاهد معك حق ١٠٠ بالمية. صارت التبرعات الانسانية كمان مزايدات واذا بالسرّ ليش صارت علنية!؟ الله يحميكي ويحمي عائلتك وتضلك حقيقية وأصيلة متل ما انتِ".

بدورها ردّت الفنانة أحلام على عامر زيان بالقول "للأسف ضحك على الذقون، وننتظر المطربة تعلن، نبي نصفق لها".

وشنّ محبّو النجمة اللبنانيّة نجوى كرم هجوماً على كلّ من عامر زيان وأحلام الشامسي بسبب هذه التغريدات رغم عدم ذكر اسم الأخيرة.

والله يا أم فاهد معك حق ١٠٠ بالمية صارت التبرعات الانسانية كمان مزايدات واذا بالسرّ ليش صارت علنية!!؟؟

الله يحميكي ويحمي عائلتك وتضلك حقيقية وأصيلة متل ما انتِ @AhlamAlShamsi https://t.co/sJzdQRUXRP — Amer Zayan (@amerzayyan) February 9, 2023