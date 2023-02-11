عامر زيان يؤيّد أحلام: "صارت التبرعات مزايدات"... وجمهور نجوى كرم يهاجمهما

والله يا أم فاهد معك حق ١٠٠ بالمية صارت التبرعات الانسانية كمان مزايدات واذا بالسرّ ليش صارت علنية!!؟؟
الله يحميكي ويحمي عائلتك وتضلك حقيقية وأصيلة متل ما انتِ @AhlamAlShamsi https://t.co/sJzdQRUXRP
— Amer Zayan (@amerzayyan) February 9, 2023
والله يا أم فاهد معك حق ١٠٠ بالمية صارت التبرعات الانسانية كمان مزايدات واذا بالسرّ ليش صارت علنية!!؟؟
الله يحميكي ويحمي عائلتك وتضلك حقيقية وأصيلة متل ما انتِ @AhlamAlShamsi https://t.co/sJzdQRUXRP
للاسف ضحك على الذقون وننتظر المطربه تعلن نبي نصفق لها 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/9hjWG7VcI0
— A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 9, 2023
للاسف ضحك على الذقون وننتظر المطربه تعلن نبي نصفق لها 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/9hjWG7VcI0