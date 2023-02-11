ليلى عبيد تحذف تغريدة المليونيّ دولار وتوضح: "نجوى كرم تاج على رؤوسكم"

مساء الخير،تم حذف تغريدة لي بخصوص تبرع مطربة لبنانية 2 مليون $ لم أخص احد بعينه او باسمه او بوصف محدد ، اهل الصحافة الصفراء هم من اعلنوا الاشاعات وادخلوها بلعبة السياسة ! والسيدة #نجوى_كرم تاج على رؤوسكم وهي فوق النقد ولا تحتاج للشهرة او التصلق او حتى الإشاعه ! احترموا إنفسكم !!
— Leila Obeid | ليلى عبيد (@iLeilaObeid) February 10, 2023
مساء الخير،تم حذف تغريدة لي بخصوص تبرع مطربة لبنانية 2 مليون $ لم أخص احد بعينه او باسمه او بوصف محدد ، اهل الصحافة الصفراء هم من اعلنوا الاشاعات وادخلوها بلعبة السياسة ! والسيدة #نجوى_كرم تاج على رؤوسكم وهي فوق النقد ولا تحتاج للشهرة او التصلق او حتى الإشاعه ! احترموا إنفسكم !!