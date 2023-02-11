ليلى عبيد تحذف تغريدة المليونيّ دولار وتوضح: "نجوى كرم تاج على رؤوسكم"

ليلى عبيد تحذف تغريدة المليونيّ دولار وتوضح: "نجوى كرم تاج على رؤوسكم"

حذفت خبيرة التجميل اللبنانيّة ليلى عبيد التغريدة الّتي أعلنت فيها خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بمبلغ مليونيّ دولار أميركي للمتضررين بزلزال سوريا، وأوضحت السبب في تغريدة جديدة.

فكتبت ليلى عبيد "تم حذف تغريدة لي بخصوص تبرّع مطربة لبنانيّة بـ 2 مليون دولار. لم أخص أحداً بعينه او باسمه او بوصف محدد، أهل الصحافة الصفراء هم من أعلنوا الإشاعات وادخلوها بلعبة السياسة".

وتابعت عبيد قائلةً "السيدة نجوى كرم تاج على رؤوسكم وهي فوق النقد ولا تحتاج للشهرة او التصلق او حتى الإشاعة، احترموا أنفسكم".