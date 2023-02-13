ريهانا تعود إلى سوبر بول... وتكشف حملها بطفلها الثاني!

أمتعت المغنية ريهانا الجمهور بأغانيها ليلة الأحد في استراحة ما بين الشوطين في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، قبل أن تعلن أنها حامل مجدداً، في نبأ أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح ممثل عن الفنانة لمجلة "ذي هوليوود ريبورتر"، أن النجمة المتحدرة من بربادوس تنتظر طفلها الثاني، بعد أقل من عام على ولادة ابنها من مغني الراب أساب روكي في 13 أيار/مايو 2022.وفي إطلالتها المنتظرة بعد سنوات على آخر حفلة لها، ظهرت الفنانة البالغة 34 عاماً على منصة معلقة فوق أرض ملعب ستيت فارم في مدينة غلينديل بولاية أريزونا الأميركية، حيث أقيمت المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية للمحترفين.الفنانة التي دخلت بقوة عالم موسيقى البوب قبل حوالى 18 عاماً مع أولى أغنياتها، "بون دي ريبلاي"، قدّمت بعضاً من أبرز أعمالها التي احتلت صدارة سباقات الأغنيات في الولايات المتحدة، بينها "وورك" و"وي فاوند لوف" و"أمبريلا" و"دايمندز".مرتدية سترة حمراء ومعطفاً متناسقاً، قدمت ريهانا وصلتها الفنية وسط مئات الراقصين الذين ارتدوا جميعاً بزات بيضاء كاملة، بعضهم على منصات مرتفعة، فيما البعض الآخر على أرض الملعب.وفيما قامت ببعض الحركات الراقصة، فإن أول مليارديرة تؤدي عرضاً ضمن مباريات "سوبر بول" (إذ تُقدّر ثروتها الشخصية بـ1,4 مليار دولار)، قدّمت أداءً رصيناً نوعاً ما، وهو أمر غير معتاد مقارنة مع الإبهار الزائد في الاستعراضات خلال هذا الحدث السنوي.ولم تستقبل المغنية أي ضيف معها على المسرح، وهو أمر نادر أيضاً في هذا الحدث، إذ حتى بيونسيه تشاركت العرض في عام 2016 مع كولدبلاي وبرونو مارس.وتخطى مستخدمو الإنترنت بأكثريتهم الأغنيات والرقصات، إذ تركزت تعليقاتهم على حمل ريهانا الذي ظهر من خلال بطنها المستدير خلال العرض.وكتبت مراسلة قناة "إن بي سي" في دالاس هولي فورد على تويتر "ريري حامل؟".كذلك كتبت أليكسا لارديري، من نيويورك، أن "ريهانا قد تكون حاملاً، لكنّ شكل جسمها قد يكون عائداً" لكونها أنجبت قبل فترة وجيزة، قبل أن يضع الناطق باسم ريهانا حداً للتشويق.بعد تسعة أشهر من ولادة ابنهما، لم تكشف ريهانا وأساب روكي عن اسمه.