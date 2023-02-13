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قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

في كلّ مرّةٍ يُبث فيها مشهد رومانسي ضمن أحداث المسلسلات العربيّة، ينقسم الرأي العام بين مؤيّد للقبلات الحميمة خدمةً للأحداث الدراميّة وبين معارض دفاعاً عن العادات والتقاليد. وتجدّد هذا الجدل في الساعات الماضية عبر منصّات التواصل الإجتماعي بسبب قبلة حميمة جمعت الممثلين اللبنانيين نيقولا معوض وسارة ابي كنعان ضمن أحداث مسلسل "الثمن" الّذي يعرض عبر المنصّات الرقميّة. فما رأيكم بالقبلات الحميمة في المسلسلات العربيّة؟