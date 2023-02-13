إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

لم يمر عيد ميلاد الشابة جنى دياب، إبنة النجم المصري عمرو دياب، مرور الكرام، بل أثارت غضب المتابعين بسبب منشورها الخاص بهذه المناسبة.

في التفاصيل، نشرت جنى عمرو دياب صورها مع قالب حلوى رُسم عليه "عضو ذكري" في خطوةٍ أثارت استغراب الكثيرين، ووصف البعض قالب الحلوى بالـ "إباحي" و"خادش للحياء".