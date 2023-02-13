كندة علوش: من الخيانة أن ننسى ونتناسى ملايين المتضررين من الزلزال

في هذا الصباح وفي كل صباح نتذكر الضحايا المنكوبين المفقودين المصابين وأولئك اللذين شردتهم الكارثة من بيوتهم في هذا الجو القارس
نعم من الخيانة أن ننسى ونتناسى طالما هناك الملايين من المتضررين هم بحاجتنا فإما أن نكون معهم على الأرض أو نساعد بما أوتينا من قدرة وطاقة ووقت من حيث نحن.
— Kinda Alloush (@KindaAlloush) February 12, 2023
في هذا الصباح وفي كل صباح نتذكر الضحايا المنكوبين المفقودين المصابين وأولئك اللذين شردتهم الكارثة من بيوتهم في هذا الجو القارس
نعم من الخيانة أن ننسى ونتناسى طالما هناك الملايين من المتضررين هم بحاجتنا فإما أن نكون معهم على الأرض أو نساعد بما أوتينا من قدرة وطاقة ووقت من حيث نحن.