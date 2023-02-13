كندة علوش: من الخيانة أن ننسى ونتناسى ملايين المتضررين من الزلزال

كندة علوش: من الخيانة أن ننسى ونتناسى ملايين المتضررين من الزلزال

غرّدت الممثلة السورية كندة علوش عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في هذا الصباح وفي كل صباح نتذكر الضحايا المنكوبين المفقودين المصابين وأولئك الذين شردتهم الكارثة من بيوتهم في هذا الجو القارس".

وأضافت كندة قائلةً: "نعم من الخيانة أن ننسى ونتناسى طالما هناك الملايين من المتضررين هم بحاجتنا فإما أن نكون معهم على الأرض أو نساعد بما أوتينا من قدرة وطاقة ووقت من حيث نحن".