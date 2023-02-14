راغب علامة بعد مساعدة المتضرّرين من الزلزال: أين أهل السياسة؟

راغب علامة بعد مساعدة المتضرّرين من الزلزال: أين أهل السياسة؟

بعد المبادرة الّتي أطلقها لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا، تساءل السوبر ستار راغب علامة عن سبب غياب السياسيين عن مساعدة المنكوبين واللاجئين.

في التفاصيل، غرّد الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: "معظم الفنانين وقت المحنة وبكل صدق ومحبة وعاطفة ظهروا وقدموا وساعدوا، لكن السؤال المهم اين أهل السياسة من المساعدة؟".