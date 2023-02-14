منع المحاكمة عن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية مقتل محمد الموسى

منع المحاكمة عن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية مقتل محمد الموسى

أصدرت المحكمة قرارها بحق الدكتور فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، في قضيّة مقتل الشاب محمد الموسى في منزله بعد مرور ثلاث سنوات على وقوع الحادثة في لبنان.

وجاء في قرار المحكمة "منع المحاكمة عن المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، المبينة كاملاً هويته أعلاه، لما أسند اليه تبعاً لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 563 من القانون عينه".